Холанд получил «Золотой мяч» как лучший норвежский футболист года в 6-й раз подряд
Холанд в 6-й раз признан игроком года в Норвегии.
Эрлинг Холанд вновь признан игроком года в Норвегии.
Форвард «Манчестер Сити» стал обладателем «Золотого мяча», которым Норвежская футбольная ассоциация награждает футболиста, наиболее ярко проявившего себя за год.
Холанд стал лауреатом премии в шестой раз подряд. Впервые ему вручили приз по итогам 2020 года.
Лучшей футболисткой страны третий год подряд и в 6-й раз за карьер стала нападающая «Барселоны» Каролине Грэм Хансен.
Фото: fotball.no
Источник: сайт Норвежской футбольной ассоциации
