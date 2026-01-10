Холанд получил «Золотой мяч» как лучший норвежский футболист года в 6-й раз подряд

Холанд в 6-й раз признан игроком года в Норвегии.

Эрлинг Холанд вновь признан игроком года в Норвегии.

Форвард «Манчестер Сити » стал обладателем «Золотого мяча», которым Норвежская футбольная ассоциация награждает футболиста, наиболее ярко проявившего себя за год.

Холанд стал лауреатом премии в шестой раз подряд. Впервые ему вручили приз по итогам 2020 года.

Лучшей футболисткой страны третий год подряд и в 6-й раз за карьер стала нападающая «Барселоны» Каролине Грэм Хансен.

Фото: fotball.no