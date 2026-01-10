Старший сын Бекхэма потребовал от родителей общаться c ним только через адвокатов

Сын Бекхэма будет общаться c родителями только через адвокатов.

Бруклин Бекхэм, старший сын экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед », «Реала » и сборной Англии Дэвида Бекхэма, потребовал от родителей общаться с ним только через адвокатов, сообщает The Sun.

В уведомлении Бруклин попросил не связываться с ним напрямую и не упоминать его в социальных сетях, настаивая на том, что любые попытки наладить отношения должны проходить приватно, а не публично.

Скандал усугубился после того, как Виктория, мама Бруклина, лайкнула рецепт курицы, опубликованный старшим сыном, что он воспринял как нарушение своих условий и заблокировал родителей и братьев в соцсетях.

По словам источников, этот шаг не был прямым юридическим иском, а скорее попыткой установить строгие границы общения. Тем не менее, как отмечается, его родители «полностью сбиты с толку и опустошены» из-за такого развития событий.

Несмотря на напряженные отношения с родителями, Бруклин поддерживает контакт с бабушками и дедушками с обеих сторон семьи, общаясь с ними по телефону и в личных сообщениях.

Раскол в семье Бекхэмов: Бруклин заблокировал родителей и брата. Почему?

