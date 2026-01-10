ПАОК предложил «Зениту» 4 млн евро за Дркушича и рассчитывает, что улучшенное предложение будет принято (Athlos)
ПАОК увеличил предложение для «Зенита» по Дркушичу.
ПАОК увеличил предложение по защитнику «Зенита» Ванье Дркушичу до 4 млн евро.
По данным Athlos, руководство греческого клуба рассчитывает, что петербуржцы его примут. «Зенит» запрашивал 6 млн.
В этом сезоне Дркушич провел 17 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
