Мбаппе прилетел на финал Суперкубка Испании с «Барсой» в Саудовскую Аравию: «Салам алейкум 🇸🇦📍»
Мбаппе прилетел в Саудовскую Аравию на финал Суперкубка Испании с «Барсой».
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прилетел на финал Суперкубка Испании с «Барселоной» в Саудовскую Аравию.
«Салам алейкум (арабское приветствие, означающее «Мир вам» – Спортс″), Саудовская Аравия 🇸🇦📍», – написал Килиан в X.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может сыграть в финале на фоне восстановления после травмы.
Финал состоится в воскресенье, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Килиан Мбаппе в X
