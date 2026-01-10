Мбаппе прилетел на финал Суперкубка Испании с «Барсой» в Саудовскую Аравию: «Салам алейкум 🇸🇦📍»

Мбаппе прилетел в Саудовскую Аравию на финал Суперкубка Испании с «Барсой».

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прилетел на финал Суперкубка Испании с «Барселоной» в Саудовскую Аравию.

«Салам алейкум (арабское приветствие, означающее «Мир вам» – Спортс″), Саудовская Аравия 🇸🇦📍», – написал Килиан в X.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может сыграть в финале на фоне восстановления после травмы.

Финал состоится в воскресенье, 11 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.