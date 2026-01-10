«Зенит» продал Жерсона в «Крузейро» за 27+3 млн евро

Жерсон перешел из «Зенита» в «Крузейро».

«Зенит» объявил о переходе полузащитника Жерсона в «Крузейро ».

«Жерсон продолжит карьеру в Бразилии. Футбольные клубы «Зенит» и «Крузейро» достигли договоренности о переходе полузащитника.

Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении российского клуба.

Ранее стало известно, что сумма трансфера составит 27 миллионов евро . Еще 3 млн могут быть выплачены петербуржцам в качестве бонусов. Трансфер 28-летнего хавбека из «Зенита » стал рекордным для Южной Америки.

Напомним, Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за 25 млн евро.

За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел 15 матчей в Мир РПЛ и Фонбет Кубке России, забил 2 гола и получил 2 желтые карточки. Подробную статистику бразильца можно найти здесь .