Песьяков не планирует завершать карьеру: уйду только после Акинфеева.

37-летний вратарь «Крыльев Советов » Сергей Песьяков заявил, что не собирается завершать карьеру раньше 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт.

— Вы планируете еще играть?

— Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева.

— Ощущение, будто он не собирается уходить.

— Вот вам и ответ (смеется). Я тоже полон сил, – сказал Песьяков.