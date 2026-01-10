Песьяков не планирует завершать карьеру: «Уйду только после Акинфеева»
Песьяков не планирует завершать карьеру: уйду только после Акинфеева.
37-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков заявил, что не собирается завершать карьеру раньше 39-летнего голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
— Сейчас на сборах будем обсуждать новый контракт.
— Вы планируете еще играть?
— Конечно! Я уйду только после Игоря Владимировича Акинфеева.
— Ощущение, будто он не собирается уходить.
— Вот вам и ответ (смеется). Я тоже полон сил, – сказал Песьяков.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
