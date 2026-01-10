  • Спортс
Семин об отъезде в Европу: «Наши, подписав контракт, думают, что жизнь удалась. Но это только начало испытаний, 10-12 лет изнурительной борьбы. Вот Хвича борется»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о прогрессе вингера «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии.

– Из последнего мне запомнился матч «ПСЖ» – “Арсенал”. Я не видел, чтобы какой-либо игрок на таком высочайшем уровне провел матч. Хвича был бесподобен. После этого матча ему можно было давать “Золотой мяч”.

– Уезжают многие, но далеко не все становятся успешны в Европе.

– Его главный козырь, за который мы его взяли, – хорошая обводка. Он брал мяч и мог легко пройти одного-двух игроков. Другие качества уступали этому. Но ему было семнадцать, в процессе он становился мощнее. Теперь у него великолепная скорость, невероятная реакция. Это было заложено природой, но не сразу проявлялось. Он принимает мяч и сразу видит, что с ним делать. Другие, принимая мяч, еще какое-то время ищут лучшую ситуацию. Скорость мышления – это очень редкое качество.

– Почему другие наши ребята, уезжая из России, как будто угасают?

– Талант не такой явный, наверное. Но к нему требуется трудолюбие, терпение, и неимоверный порыв души с желанием стать лучшим. За счет этой тяжелейшей работы и качеств Хвича может конкурировать со звездами.

Захарян, мне кажется, не выдерживает этого каждодневного напряжения и стресса. Конкуренция ведь не только в матче, а и на тренировках. У тебя хотят отобрать твое место и утром, и вечером. Но Хвича из тех, кто так просто свое не отдаст. А у Захаряна в Испании по три человека на позицию. На мой взгляд, наши юноши, подписав контракт, думают, что жизнь удалась. Но на самом деле это только начало испытаний. 10-12 лет изнурительной борьбы. Вот Хвича борется.

Как выдержать такое напряжение в “Наполи”, выдерживать его в «ПСЖ»? У наших игроков этого понимания нет. У Хвичи есть. Мне было жаль, когда он переходил из “Наполи”. Его там боготворили. Во всех бедных кварталах его портреты, майки. От этих людей сложно уйти. Они впервые взяли чемпионство после Марадоны. Хвича не хуже него играл. Представляете?» – сказал Семин.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: РИА Новости
