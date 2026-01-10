Раков о восстановлении от травмы: «Уже хожу без костылей. К концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе»

Раков о восстановлении: к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе.

Нападающий «Крыльев Советов » Вадим Раков рассказал о восстановлении после операции в связи с травмой пятой плюсневой кости.

«По динамике мое восстановление идет хорошо. Уже хожу без костылей, осталось пообщаться с врачами, чтобы они посмотрели ногу — как она будет вести себя при нагрузках. От этого и будем отталкиваться.

Насколько знаю, вполне вероятно, что к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе. Может быть, раньше, может, позже. Все зависит от того, будет ли боль или нет», — сказал Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву».

В 10 матчах сезона РПЛ на счету форварда 5 голов и 2 ассиста.