Раков о восстановлении от травмы: «Уже хожу без костылей. К концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе»
Раков о восстановлении: к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе.
Нападающий «Крыльев Советов» Вадим Раков рассказал о восстановлении после операции в связи с травмой пятой плюсневой кости.
«По динамике мое восстановление идет хорошо. Уже хожу без костылей, осталось пообщаться с врачами, чтобы они посмотрели ногу — как она будет вести себя при нагрузках. От этого и будем отталкиваться.
Насколько знаю, вполне вероятно, что к концу февраля, дай бог, буду тренироваться в общей группе. Может быть, раньше, может, позже. Все зависит от того, будет ли боль или нет», — сказал Раков, права на которого принадлежат «Локомотиву».
В 10 матчах сезона РПЛ на счету форварда 5 голов и 2 ассиста.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36287 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости