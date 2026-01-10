«Астон Вилла» рассматривает аренду Галлахера с обязательством выкупа. «Атлетико» хочет сохранить хавбека

«Астон Вилла» интересуется Конором Галлахером.

«Астон Вилла » рассматривает аренду хавбека «Атлетико » Конора Галлахера с обязательством выкупа.

Мадридский клуб хочет сохранить 25-летнего англичанина и против его ухода.

В 19 матчах сезона Ла Лиги на счету Галлахера 2 гола.