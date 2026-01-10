«Астон Вилла» рассматривает аренду Галлахера с обязательством выкупа. «Атлетико» хочет сохранить хавбека
«Астон Вилла» интересуется Конором Галлахером.
«Астон Вилла» рассматривает аренду хавбека «Атлетико» Конора Галлахера с обязательством выкупа.
Мадридский клуб хочет сохранить 25-летнего англичанина и против его ухода.
В 19 матчах сезона Ла Лиги на счету Галлахера 2 гола.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36287 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: GiveMeSport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости