«Челси» разгромил «Чарльтон» – 5:1. У Гиу и Энцо по голу и ассисту

«Чарльтон» уступил «Челси».

«Чарльтон » проиграл «Челси » (1:5) в 3-м раунде Кубка Англии.

Матч, который стал первым для нового тренера «синих» Лиэма Росеньора, прошел на стадионе «Вэлли».

Марк Гиу и Энцо Фернандес забили по голу и отдали по результативной передаче. Также в составе «Челси» отличились Джоррел Хато, Тосин Адарабиойо и Педру Нету.

Кубок Англии. 3-й раунд 10 января 20:00, Вэлли Чарльтон Завершен 1 - 5 Челси Матч окончен 90’ +4’ Фернандес

90’ +1’ Нету

85’ Гарначо Нету 85’ Хато Фофана Кэмпбелл Ниббс 82’ Белл Олаофе 74’ 69’ Гиу Делап 69’ Буонанотте Фернандес Догерти Рэнкин-Костелло 67’ Ковентри Андерсон 66’ Келман Гиллесфи 66’ 66’ Гиттенс Эстевао 62’ Гиу

Либерн

57’ 50’ Адарабиойо

2 тайм Перерыв 45’ +4’ Хато

Догерти 31’ 5’ Бадьяшиль Чарльтон Мэньон, Белл, Джонс, Гоф, Ковентри, Догерти, Кэри, Кэмпбелл, Бри, Келман, Либерн Запасные: Мэйнард-Брюэр, Гиллесфи, Ниббс, Аптер, Олаофе, Андерсон, Берри, Фуллах, Рэнкин-Костелло 1 тайм Челси: Йоргенсен, Хато, Бадьяшиль, Адарабиойо, Ачимпонг, Сантос, Кайседо, Гарначо, Буонанотте, Гиттенс, Гиу Запасные: Нету, Эстевао, Жоао Педро, Делап, Чалоба, Фофана, Фернандес, Санчес, Эссугу

