Матч окончен
«Челси» разгромил «Чарльтон» – 5:1. У Гиу и Энцо по голу и ассисту
«Чарльтон» уступил «Челси».
«Чарльтон» проиграл «Челси» (1:5) в 3-м раунде Кубка Англии.
Матч, который стал первым для нового тренера «синих» Лиэма Росеньора, прошел на стадионе «Вэлли».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Марк Гиу и Энцо Фернандес забили по голу и отдали по результативной передаче. Также в составе «Челси» отличились Джоррел Хато, Тосин Адарабиойо и Педру Нету.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
