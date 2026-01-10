Иньиго перед финалом Суперкубка Испании: «Барса» подходит с гораздо большей уверенностью. «Реалу» не хватало остроты»
Иньиго перед финалом Суперкубка Испании: у «Барсы» гораздо больше уверенности.
Иньиго Мартинес высказался в преддверии воскресного финала Суперкубка Испании между «Барселоной» и «Реалом».
«Как правило, это решающий момент на втором отрезке сезона. Это тяжелый удар для проигравших. В прошлом году это придало нам [«Барселоне»] огромный импульс.
Я смотрел последние 20 минут матча «Реала» [с «Атлетико»], и им не хватало остроты. «Барса» подходит к матчу с гораздо большей уверенностью. Будем надеяться, что мы получим удовольствие от игры», – сказал экс-защитник «Барселоны», а ныне игрок «Аль-Насра».
