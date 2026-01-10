Селюк о Карседо: «Знающий тренер, но тренировать маленький «Пафос» и «Спартак» с его армией болельщиков — большая разница»

Селюк о Карседо: знающий тренер, но «Пафос» и «Спартак» – большая разница.

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака ».

«В Испании Карседо не добивался ничего. И в принципе, особо нигде не добивался, кроме «Пафоса ». Добивался, конечно, в штабе Эмери как второй тренер, но не как главный. Тем не менее его назначение – это очень интересно. Я думаю, что Карседо ситуацию в «Спартаке» не испортит. Хотя и стоит сказать, что выиграть кипрскую лигу с «Пафосом» — это просто. Все‑таки «Пафос» — это как «Зенит» на Кипре.

Нельзя рассматривать чемпионат Кипра в качестве лакмусовой бумажки для подписания тренера в «Спартак». Кипр и «Спартак» — это большая разница. В «Спартаке» есть определенное давление, там нужно будет незамедлительно результат давать. «Пафос» все‑таки по сравнению со «Спартаком» — маленькая команда. В Лиге чемпионов же кипрская команда выступала с переменным успехом, но «Спартаку» нужен тот специалист, который будет стабильно давать результат.

Тем не менее я бы не стал, в отличие от многих экспертов, говорить что‑то конкретное по Карседо. Я бы посоветовал этим экспертам не завидовать. Хочется «Спартаку» пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру. Безусловно, Карседо знающий тренер. Тут нечего даже обсуждать. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Тренировать маленький «Пафос» и «Спартак» с его армией болельщиков — большая разница. В «Спартаке» очень сложно работать. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу», — сказал Селюк.