Ван Дейк опроверг, что может завершить карьеру: «Я еще поиграю несколько лет»
Ван Дейк опроверг, что может завершить карьеру: я еще поиграю несколько лет.
34-летний защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк опроверг слухи о том, что он вскоре может завершить игровую карьеру.
«Я никогда этого не говорил. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Я еще поиграю несколько лет, так что не знаю [откуда взялись слухи]. Главное, чтобы я и дети были счастливы, и тогда все будет хорошо», – сказал ван Дейк.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36286 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости