Ван Дейк опроверг, что может завершить карьеру: я еще поиграю несколько лет.

34-летний защитник «Ливерпуля » и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк опроверг слухи о том, что он вскоре может завершить игровую карьеру.

«Я никогда этого не говорил. Я не заглядываю слишком далеко вперед. Я еще поиграю несколько лет, так что не знаю [откуда взялись слухи]. Главное, чтобы я и дети были счастливы, и тогда все будет хорошо», – сказал ван Дейк .