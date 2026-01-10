Тукманов о Карседо в «Спартаке»: «Я всегда за то, чтобы в командах РПЛ работали российские тренеры. У нас достаточно опытных ребят, которые играли в хороший футбол»
Тукманов о Карседо в «Спартаке»: я за то, чтобы в РПЛ работали российские тренеры.
Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов оценил назначение Хуана Карседо тренером «Спартака».
«Ни в коем случае не навязываю никому свое мнение, но я всегда за то, чтобы в командах РПЛ работали российские тренеры. Не буду называть какую‑то конкретную фамилию, поскольку у нас достаточно опытных ребят, которые играли в хороший футбол.
Если бы им предоставили возможность реализовать свой потенциал, реализовать его в том числе как людям, получившим соответствующее образование в нашей академии, от этого был бы толк, и это в целом было бы лучше для нашего футбола. А у нас существует академия для того, чтобы готовить отечественных специалистов», — сказал Тукманов.
