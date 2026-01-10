Семин о шапке-петушке: «Она стала фартовой. Болельщики это тоже заметили и стали кричать: “Надень шапку!”

Семин о шапке-петушке: она стала фартовой.

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, почему носил шапку-петушок.

– Семин и стиль – это еще и ваш знаменитый красный петушок, который вы прославили в матчах Лиги чемпионов. Неожиданное решение.

– Шапочка эта неожиданно оказалась у меня в кармане. У нас форма такая была тогда. Мы играли с АЕК матч Кубка УЕФА, кажется. Проигрываем 1:2. Остаются считанные минуты. Играем мы неплохо, но на стадионе грязь, холодно. Не можем забить, и все. И я не знаю, с чего, правой рукой полез в правый карман. Нащупал шапочку. Думаю, надо что-то поменять в своем образе. Я ее надеваю, забили один. Не снимаю, уже жизнь налаживается. Мы забиваем третий, и так эта шапочка стала фартовой. Болельщики это тоже заметили и стали кричать: “Надень шапку!”. Кажется, что она помогла нам. Но на самом деле все решали мои игроки, – сказал Семин.