Тель хочет покинуть «Тоттенхэм» зимой из-за дефицита игровой практики
Форвард «Тоттенхэма» Матис Тель хочет сменить клуб зимой из-за дефицита игровой практики.
В 14 матчах сезона АПЛ на счету 20-летнего француза 3 гола, при этом в стартовом составе он выходил лишь 5 раз.
«Тоттенхэм», в свою очередь, не заинтересован в расставании с Телем даже при условии ухода в аренду на полгода в другой клуб.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
