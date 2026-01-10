Тель хочет покинуть «Тоттенхэм» зимой из-за дефицита игровой практики

Форвард «Тоттенхэма» Матис Тель хочет сменить клуб зимой из-за дефицита игровой практики.

В 14 матчах сезона АПЛ на счету 20-летнего француза 3 гола, при этом в стартовом составе он выходил лишь 5 раз.

«Тоттенхэм », в свою очередь, не заинтересован в расставании с Телем даже при условии ухода в аренду на полгода в другой клуб.