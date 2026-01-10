Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат» за 100 млн рублей вместе с бонусами (Иван Карпов)

Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат».

Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат » за 100 млн рублей вместе с бонусами, сообщает инсайдер Иван Карпов.

23-летний игрок подпишет контракт с грозненцами на 3,5 года.

В 13 матчах сезона РПЛ на счету Пряхина 1 гол и 1 ассист.