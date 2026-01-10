Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат» за 100 млн рублей вместе с бонусами (Иван Карпов)
Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат».
Хавбек «Балтики» Пряхин переходит в «Ахмат» за 100 млн рублей вместе с бонусами, сообщает инсайдер Иван Карпов.
23-летний игрок подпишет контракт с грозненцами на 3,5 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
