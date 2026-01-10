Корнеев о Захаряне: «При новом тренере имеет еще меньше шансов выйти на поле. Хорошей опцией будет аренда в следующем сезоне, либо продажа»
Корнеев о Захаряне: при новом тренере имеет еще меньше шансов выйти на поле.
Игорь Корнеев считает, что у Арсена Захаряна меньше шансов выйти на поле в составе «Сосьедада» при новом тренере Пеллегрино Матараццо.
В пятницу в матче Ла Лиги с «Хетафе» (2:1) хавбек остался в запасе.
«Он, по‑видимому, при новом тренере имеет еще меньше шансов выйти на поле, чем раньше. Новый тренер не набирал игроков и ничего не должен в связи с этим. Думаю, что для Захаряна будет хорошей опцией аренда в следующем сезоне, либо продажа, если это возможно. Он может посчитать для себя комфортным вернуться в Россию», — сказал бывший футболист сборной России.
