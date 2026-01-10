Гасилин о Хунтеларе: «Кажется, что ничего особенного, но забивал вообще всем чем угодно: коленями, яйцами… Просто дайте ему мяч — забьет!»

Гасилин о Хунтеларе: кажется, что ничего особенного, но забивал вообще всем чем угодно.

Бывший футболист «Шальке» и «Зенита» Алексей Гасилин вспомнил, как играл за немецкий клуб вместе с Класом ‑Яном Хунтеларом.

— Халк — лучший легионер «Зенита», с которым вы пересекались?

— Да это мощь, зверь. Он до сих пор играет, и как штрафные кладет — прямым ударом с 30 метров! Ну и Данни был шикарный, хотя он столько «крестов» пережил. При этом в «Шальке » я видел и Хунтелара, и Шупо‑Мотинга. Так что Алексей вообще тренировался с мастодонтами, не только в «Зените»!

Но Хунтелар — это такой уровень! Кажется, что ничего особенного, но забивал вообще всем чем угодно: коленями, яйцами… Просто дайте ему мяч — забьет! — сказал Гасилин.