Экс-хавбек «Зенита» Эрнани перешел из «Пармы» в «Монцу»

Бывший полузащитник «Зенита » Эрнани сменил клуб.

31-летний бразилец перешел из «Пармы» в «Монцу».

В сезоне 2024/25 Эрнани сыграл 25 матчей и забил 3 гола.

Эрнани перешел в «Зенит» в 2017 году. За петербургский клуб он провел 37 матчей и забил гол.

За время в «Зените» бразилец дважды уходил в аренду – в «Сент-Этьен» и «Парму».