Экс-хавбек «Зенита» Эрнани перешел из «Пармы» в «Монцу»
Бывший полузащитник «Зенита» Эрнани сменил клуб.
31-летний бразилец перешел из «Пармы» в «Монцу».
В сезоне 2024/25 Эрнани сыграл 25 матчей и забил 3 гола.
Эрнани перешел в «Зенит» в 2017 году. За петербургский клуб он провел 37 матчей и забил гол.
За время в «Зените» бразилец дважды уходил в аренду – в «Сент-Этьен» и «Парму».
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36283 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Монцы»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости