«Челси» продал хавбека Каслдайна «Мидлсбро» за 1 млн фунтов

«Челси» продал 20-летнего Лео Каслдайна.

Полузащитник присоединился к «Мидлсбро», заключив контракт сроком на четыре с половиной года.

По информации Teesside Live, лондонцы выручили чуть меньше 1 млн фунтов. Также они получат часть суммы в том случае, если «Мидлсбро» перепродаст футболиста.

Первую часть этого сезона бывший игрок молодежной сборной Англии провел в «Хаддерсфилде» и отметился 10 голами в 23 матчах третьей лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .