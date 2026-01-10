«Челси» продал хавбека Каслдайна «Мидлсбро» за 1 млн фунтов
«Челси» продал 20-летнего Лео Каслдайна.
Полузащитник присоединился к «Мидлсбро», заключив контракт сроком на четыре с половиной года.
По информации Teesside Live, лондонцы выручили чуть меньше 1 млн фунтов. Также они получат часть суммы в том случае, если «Мидлсбро» перепродаст футболиста.
Первую часть этого сезона бывший игрок молодежной сборной Англии провел в «Хаддерсфилде» и отметился 10 голами в 23 матчах третьей лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?36283 голоса
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Мидлсбро»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости