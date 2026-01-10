«Барса» может отдать Берналя в аренду, чтобы тот регулярно играл. «Жирона» и другие клубы следят за ситуацией

«Барселона » может отдать в аренду Марка Берналя .

«Барса» рассматривает такую возможность, чтобы помочь полузащитнику регулярно играть, сообщает Фабрицио Романо.

Несколько клубов, в том числе и «Жирона », внимательно следят за ситуацией.

В этом сезоне 18-летний Берналь поучаствовал в 7 матчах, в среднем проводя на поле 17 минут.