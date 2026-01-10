Игорь Ледяхов: «Почему бы не посмотреть на Талалаева в «Спартаке»? Хороший вариант. Надо давать шанс российским тренерам»
Ледяхов: почему бы не посмотреть на Талалаева в «Спартаке»?.
Экс-футболист «Спартака» Игорь Ледяхов считает, что Андрей Талалаев мог бы возглавить красно-белых.
– Талалаев – достаточно квалифицированный специалист. Почему бы на него не посмотреть в «Спартаке»? Он доказывает свою состоятельность в «Балтике», проводит очень хорошую работу. Надо давать шанс российским специалистам. Талалаев – хороший вариант для «Спартака».
– Его эмоциональность – это плюс или минус для «Спартака»?
– Все тренеры эмоциональны. Когда есть результат, никто не будет обращать внимание на эмоции. Возможно, это даже пойдет на пользу команде, – сказал Ледяхов.
