Фофана признан виновным в нарушении ПДД в 10-й раз менее чем за год. Защитник «Челси» набрал 50 штрафных баллов – для лишения прав достаточно 12

Защитник «Челси» Фофана оштрафован за нарушение ПДД.

Уэсли Фофана набрал в четыре раза больше штрафных баллов, чем достаточно для лишения его водительских прав.

Daily Mail передает, что менее чем за год защитник «Челси» был признан виновным в десяти нарушениях правил дорожного движения. 9 января суд оштрафовал его на 1062 фунта за превышение скорости на 14 миль в час 27 февраля 2025 года.

Французу были начислены три штрафных балла, и теперь их у него 50. При этом для лишения прав в Англии достаточно 12.

Фофана отстранен от управления автомобилем на два года с мая 2025-го. Ему придется снова сдавать экзамены для восстановления прав.

Фофана приговорили к 300 часам общественных работ за превышения скорости и опасное вождение. Защитника «Челси» в мае лишили прав на 2 года, он может получить тюремный срок в случае рецидива