Пономарев про отстранение России: «У нас все давно согласовано с Америкой. Европа на коленях и ни на что не влияет. Америка и Россия – вот две великие державы, остальные – дерьмо»
Пономарев об отстранении России: мы все согласовали с Америкой, Европа не влияет.
Владимир Пономарев заявил, что европейские страны не ровня США и России, рассуждая о возможном допуске РФ к международным соревнованиям.
«Европа сейчас встала на колени, они ни на что не влияют. Я думаю, что все согласовано между нами и Америкой уже давно-давно.
Европейцы поняли уже, что мы все согласовываем с США. Америка и Россия – вот две великие державы, остальные – дерьмо», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
