22-летний французский игрок Вергос разбился насмерть, делая селфи у водопада в Таиланде. Его девушка спаслась, зацепившись за ветку

Французский футболист погиб во время отпуска в Таиланде.

На острове Самуи в Таиланде 22-летний французский футболист Алексис Вергос погиб в результате падения у знаменитого водопада Намуанг 2.

Инцидент произошел утром 5 января, когда молодой человек, житель города Кимпер, находившийся в отпуске с девушкой, попытался сделать селфи на опасном участке возле верхнего уровня водопада.

По предварительным данным, он поскользнулся на скользких камнях и сорвался вниз с нескольких метров, ударившись о скалы.

Спасатели смогли извлечь тело пострадавшего из труднодоступного места между валунами. Медицинский осмотр на месте подтвердил, что причина смерти – тяжелая травма головы. Его девушка сумела зацепиться за ветку дерева и выжила, но находится в сильном шоке.

Погибший выступал за футбольный клуб «Кемпер Эрге-Армель», выступающий на 7-м уровне футбольной системы Франции.