Демичелис с детьми едва не утонул в Уругвае. Экс-защитник не мог выбраться из воды в пляжной зоне, где запрещено купание, – помогли спасатели, занимавшиеся серфингом в свой выходной

Демичелис мог утонуть на пляже в Уругвае.

Мартин Демичелис едва не утонул вместе с детьми 31 декабря.

Детали инцидента с участием семьи экс-защитника «Баварии» и «Манчестер Сити » были озвучены в шоу A la Tarde на America TV.

Демичелис вместе с двумя детьми и племянницей отдыхал на пляже в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте. Отправившись поплавать, они стали терять контроль над ситуацией из-за волн. Им потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели в тот момент занимались серфингом, они не работали, у них был выходной. Это пляж, где не только нет спасателей как таковых, но и купаться запрещено – из-за обманчивого вида: место всегда кажется спокойным, но под водой есть течения, которые уносят тебя в море. Волны не очень высокие», – сообщила одна из участниц передачи.

Демичелис не стал рассказывать об этом инциденте Эванджелине Андерсон, своей супруге.

«Эванджелина узнала уже в самолете по пути в Буэнос-Айрес от одного из своих детей. Это произошло 31-го, а она узнала только 4-го днем, потому что старший сын что-то ей сказал», – сообщили в шоу.