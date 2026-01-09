  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Демичелис с детьми едва не утонул в Уругвае. Экс-защитник не мог выбраться из воды в пляжной зоне, где запрещено купание, – помогли спасатели, занимавшиеся серфингом в свой выходной
59

Демичелис с детьми едва не утонул в Уругвае. Экс-защитник не мог выбраться из воды в пляжной зоне, где запрещено купание, – помогли спасатели, занимавшиеся серфингом в свой выходной

Демичелис мог утонуть на пляже в Уругвае.

Мартин Демичелис едва не утонул вместе с детьми 31 декабря.

Детали инцидента с участием семьи экс-защитника «Баварии» и «Манчестер Сити» были озвучены в шоу A la Tarde на America TV.

Демичелис вместе с двумя детьми и племянницей отдыхал на пляже в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте. Отправившись поплавать, они стали терять контроль над ситуацией из-за волн. Им потребовалась помощь спасателей.

«Спасатели в тот момент занимались серфингом, они не работали, у них был выходной. Это пляж, где не только нет спасателей как таковых, но и купаться запрещено – из-за обманчивого вида: место всегда кажется спокойным, но под водой есть течения, которые уносят тебя в море. Волны не очень высокие», – сообщила одна из участниц передачи.

Демичелис не стал рассказывать об этом инциденте Эванджелине Андерсон, своей супруге. 

«Эванджелина узнала уже в самолете по пути в Буэнос-Айрес от одного из своих детей. Это произошло 31-го, а она узнала только 4-го днем, потому что старший сын что-то ей сказал», – сообщили в шоу.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?8327 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TN
logoМартин Демичелис
logoМанчестер Сити
logoСборная Аргентины по футболу
logoБавария
происшествия
logoбундеслига Германия
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Демичелис о Мастантуоно: «Не следует сравнивать его ни с кем: Марадона был Марадоной, Месси есть Месси, а Франко будет Франко. Он сияет в настоящем»
15 июня 2025, 13:48
Демичелис о Мастантуоно: «Такой талант встречается редко, он абсолютно невероятен. В свой последний день в «Ривере» я сказал ему: «В следующий раз я увижу тебя в футболке «Реала»
15 июня 2025, 08:51
Мартин Демичелис: «Рамос – уникальный случай, лабораторный экземпляр, который нужно внимательно изучить. В 39 лет он поддерживает такую физическую форму, которую редко увидишь»
14 июня 2025, 21:32
Главные новости
Флик о 3:2 с «Реалом»: «Я горд, мы контролировали мяч и игру, сыграли именно так, как хотели. Менталитет Рафиньи восхищает, он влияет на всю команду»
31 минуту назад
Конте удалили во 2-м тайме матча с «Интером». Тренер «Наполи» бросил бутылку и кричал в лицо резервному арбитру после назначения пенальти за фол Ррахмани
36 минут назад
Лапорта про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» играет великолепно, результат говорит сам за себя. Флик – архитектор успеха. Мы хотим повторить и даже превзойти прошлый сезон»
46 минут назад
«Барселона» выиграла класико в 105-й раз. У «Реала» 106 побед
59 минут назад
У «Реала» нет трофеев 13 месяцев, с декабря 2024-го – после победы в финале Межконтинентального кубка. Клуб уступил в 6 турнирах на этом отрезке
сегодня, 22:15
Итурральде про удар Асенсио по ноге Педри: «Покажи судья красную, никто бы не смог возразить, возможности сыграть в мяч не было»
сегодня, 22:11Фото
Игроки «Барсы» качали Араухо после победы над «Реалом» в Суперкубке Испании, он поднял трофей на награждении. Рональд вышел на 93-й минуте, он не играл с ноября из-за психологических проблем
сегодня, 22:09
Больше 10 клубов этого сезона Ла Лиги играли в ЛЧ. Назовете хотя бы шесть?
сегодня, 22:00Тесты и игры
«Барселона» Флика – первая команда, выигравшая Суперкубок Испании дважды подряд, со времен «блауграны» Гвардиолы
сегодня, 21:59
Алонсо о 2:3 с «Барсой»: «Больно в любом случае, «Реал» был близок к тому, чтобы сравнять в конце. Мы неплохо контролировали игру, им немного повезло с третьим голом»
сегодня, 21:50
Ко всем новостям
Последние новости
Куртуа о 2:3 с «Барсой»: «Реал» мог победить. Неприятно проигрывать принципиальному сопернику. Нужно продолжать бороться – в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке»
46 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» уступил «Лиону», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
сегодня, 22:01
«Реал» проиграл «Барселоне» в третьем финале подряд – два Суперкубка и один Кубок Испании. Каталонцы не проигрывают в класико в финалах при Флике
сегодня, 21:56
Оуэн Харгривз: «Раньше в «МЮ» были Коул, Йорк, Шерингем, Сульшер, потом пришли молодые Роналду, Руни, Тевес. Не только Шешко должен забивать – это слишком большое бремя для одного»
сегодня, 21:43
«Реал» проиграл впервые за 6 матчей – «Барселоне» в финале Суперкубка. Было 5 побед подряд
сегодня, 21:19
Флетчер недоволен добавленным временем в матче с «Брайтоном»: «Должно было быть минимум пять минут, и далее происходили эпизоды, из-за которых можно было добавить еще»
сегодня, 21:04
«Брентфорд» за 10 млн евро и бонусы купил 18-летнего форварда «Брюгге» Фуро
сегодня, 20:47
У Рафиньи 7 голов в 5 последних класико. Вингер «Барсы» дважды забил «Реалу» в финале Суперкубка Испании
сегодня, 20:41
Экс-судья Бурруль о голе «Реала» на 45+6 при трех добавленных: «Когда в последней атаке назначается угловой, нужно дать его разыграть. Абсолютно чистый гол»
сегодня, 20:38
Флетчер о вылете «МЮ» из Кубка Англии: «Болельщики выразили разочарование, у них есть на это полное право. Уверенность, умение играть в конкретном стиле – только так можно что-то изменить»
сегодня, 20:34