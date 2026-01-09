20

«МЮ» и Сульшер проведут переговоры в субботу. С Кэрриком уже пообщались

«МЮ» и Сульшер проведут переговоры в субботу.

«Манчестер Юнайтед» и  Оле-Гуннар Сульшер проведут личные переговоры в субботу по поводу должности исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, Майкл Кэррик также претендует на должность и в четверг встретился с Омаром Беррадой и Джейсоном Уилкоксом.

«Манчестер Юнайтед» не собирался принимать решение о назначении временного тренера до проведения официальных личных переговоров с обоими кандидатами, а также беседы с нынешним временным тренером Дарреном Флетчером.

Первоначально Сульшер и Кэррик провели переговоры дистанционно, но «Манчестер Юнайтед» настаивал на официальных личных встречах.

Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
