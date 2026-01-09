Дркушич согласовал с ПАОК контракт с зарплатой 1 млн евро в год. Греки предлагают 3 млн евро, «Зенит» хочет 4 млн (Иван Карпов)
Дркушич согласовал контракт с ПАОК.
Ванья Дркушич готов перейти в ПАОК.
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что защитник «Зенита» согласовал с греческим клубом контракт, в соответствии с которым будет зарабатывать 1 млн евро в год.
Клубы продолжают переговоры на тему трансферной стоимости. Петербуржцы хотели 5 млн евро, но сейчас согласны на 4 млн.
ПАОК настаивает на первоначальном предложении (3 млн) и согласен обсуждать только бонусную часть. При этом отмечается, что с высокой вероятностью «Зенит» все же согласится на эту сумму.
В этом сезоне Дркушич провел 17 матчей в Мир РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
