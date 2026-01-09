«Фиорентина» арендовала у «Аталанты» Брешианини с правом выкупа
Марко Брешианини перешел в «Фиорентину».
«Аталанта» отдала полузащитника в аренду до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа, а также обязательный выкуп в случае выполнения определенных условий.
Брешианини провел в этом сезоне 9 матчей в Серии А и забил один гол. За «Фиорентину» он будет играть под 4-м номером.
