«Фиорентина» арендовала у «Аталанты» Брешианини с правом выкупа

Марко Брешианини перешел в «Фиорентину».

«Аталанта » отдала полузащитника в аренду до конца текущего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа, а также обязательный выкуп в случае выполнения определенных условий.

Брешианини провел в этом сезоне 9 матчей в Серии А и забил один гол. За «Фиорентину» он будет играть под 4-м номером.

Фото: acffiorentina.com