Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро. Игрок хочет вдвое больше (Foot Mercato)

Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро.

«ПСЖ » сделал нападающему Усману Дембеле предложение о новом контракте.

По данным Foot Mercato, парижский клуб предложил зарплату 30 млн евро в год. Однако это предложение было отклонено, поскольку окружение француза требует в два раза больше.

На данный момент стороны далеки от продления контракта, который действует до лета 2028 года.