Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро. Игрок хочет вдвое больше (Foot Mercato)
Дембеле отклонил предложение «ПСЖ» о контракте на 30 млн евро.
«ПСЖ» сделал нападающему Усману Дембеле предложение о новом контракте.
По данным Foot Mercato, парижский клуб предложил зарплату 30 млн евро в год. Однако это предложение было отклонено, поскольку окружение француза требует в два раза больше.
На данный момент стороны далеки от продления контракта, который действует до лета 2028 года.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4787 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Sports
Источник: Foot Mercato
