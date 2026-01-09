Анатолий Байдачный: по справедливости надо отстранять США, Израиль и Англию.

Экс-футболист сборной СССР Анатолий Байдачный назвал страны, которые стоило бы отстранить от международных турниров.

«От турниров надо отстранять многих, но никто их не отстранит, потому что нет справедливости. По справедливости надо отстранять США, Израиль и Англию тоже за их мерзкие делишки.

Что касается ситуации с Венесуэлой, то она никак не повлияет на возвращение России на международную арену. Повлиять может только победа России», — сказал Байдачный.