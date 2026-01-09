  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Горшков из «Зенита» позанимался с детьми в родной Кондопоге – городе с населением около 25 000 человек. Юрий посетил рождественский турнир по мини-футболу и раздал автографы
Горшков из «Зенита» позанимался с детьми в родной Кондопоге – городе с населением около 25 000 человек. Юрий посетил рождественский турнир по мини-футболу и раздал автографы

Горшков провел тренировку для детей в Кондопоге – своем родном городе.

Юрий Горшков съездил в город с населением около 25 тысяч человек.

Защитник «Зенита» провел тренировку для детей в Кондопоге – его родном населенном пункте, расположенном в Республике Карелия.

«Воспитанник карельского футбола, игрок петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Горшков посетил детский рождественский турнир по мини-футболу, который проходил 6 января во Дворце спорта ГУОР в г. Кондопоге.

В турнире приняли участие команды 2017 года рождения из Петрозаводска, Кондопоги и Сегежи.

Уроженец г. Кондопоги лично присутствовал на церемонии награждения, раздал автографы и подарил незабываемые впечатления юным футболистам, которые, без сомнения, останутся надолго в их памяти», – сообщается на странице Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопоге во «Вконтакте»
