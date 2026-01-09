Дзамбротте для выпрямления ноги провели двухуровневую вальгизирующую остеотомию большеберцовой и бедренной костей с инфильтрацией стволовыми клетками из концентрата костного мозга

Дзамбротте выпрямили левую ногу.

Джанлука Дзамбротта перенес хирургическую процедуру по выпрямлению ноги.

«Операцию мне сделали 19 ноября в больнице Риццоли в Болонье – профессор Дзаффаньини и его команда. Мне провели двухуровневую вальгизирующую остеотомию большеберцовой и бедренной костей с инфильтрацией стволовыми клетками из концентрата костного мозга. По сути, левую ногу, более искривленную, выпрямили.

Это была серьезная операция, но, к счастью, все прошло успешно. И после этого лета я собираюсь сделать операцию и на второй ноге. Все по плану, я доволен», – сказал бывший защитник сборной Италии, «Ювентуса », «Барселоны» и «Милана ».