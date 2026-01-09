Клубы Пепа потратили 2,58 млрд евро на трансферы – ни у кого из тренеров столько не было. Траты «Ман Сити» при Гвардиоле превысили 2 млрд – рекорд с момента назначения испанца

Клубы Пепа потратили рекордные 2,58 млрд евро на трансферы .

Траты «Манчестер Сити » при Пепе Гвардиоле превысили 2 млрд евро после трансфера Антуана Семеньо за 72 млн.

С лета 2016-го, когда Пеп принял «Ман Сити», ни у кого из тренеров не было таких трат. После Гвардиолы идет Диего Симеоне, при котором «Атлетико » потратил 1,22 млрд. Третий – Антонио Конте (1,19 млрд).

Только при Гвардиоле («Ман Сити»), Симеоне («Атлетико») и Микеле Артете («Арсенал ») потратили больше миллиарда в одном конкретном клубе за это время.

За всю историю клубы Пепа потратили 2,58 млрд евро на трансферы – ни у кого из тренеров столько не было. За ним идут Жозе Моуринью (1,99 млрд), Карло Анчелотти (1,8 млрд), Массимилиано Аллегри (1,6 млрд) и Диего Симеоне (1,55 млрд).