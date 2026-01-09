«Барселона» намерена выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро
Маркус Рэшфорд останется в «Барселоне».
Как утверждает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба намерено воспользоваться опцией выкупа форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы в таком случае получат 30 млн евро.
Рэшфорда считают одним из лучших игроков в составе, проверенным и повышающим уровень команды. Также тренерский штаб ценит умение англичанина играть на разных позициях.
В этом сезоне Маркус провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Mundo Deportivo
