«Барселона» намерена выкупить Рэшфорда у «МЮ» за 30 млн евро

Маркус Рэшфорд останется в «Барселоне».

Как утверждает Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба намерено воспользоваться опцией выкупа форварда, арендованного у «Манчестер Юнайтед ». Манкунианцы в таком случае получат 30 млн евро.

Рэшфорда считают одним из лучших игроков в составе, проверенным и повышающим уровень команды. Также тренерский штаб ценит умение англичанина играть на разных позициях.

В этом сезоне Маркус провел 18 матчей в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .