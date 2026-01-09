Юрий Заварзин: «Ситуация с США и Венесуэлой не повлияет на возвращение России. В ближайшие 5-10 лет никто нас не пустит. Всегда найдутся Украина, страны Балтии, Чехия, которые будут против»
Юрий Заварзин: ситуация с США и Венесуэлой не приведет к допуску России.
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин считает, что снятия запрета с России ждать в ближайшее время не стоит.
«Ситуация с США и Венесуэлой никак не повлияет на возвращение России на международную арену. В ближайшие 5-10 лет никто нас не пустит. Всегда найдутся члены ФИФА и УЕФА, которые будут голосовать против нашего участия: Украина, страны Балтии, Чехия.
Никак не надо к этому связывать ситуацию с Венесуэлой, где нет никакого отношения к спорту», – заявил Заварзин.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
