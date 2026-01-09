Остановку сердца на тренировке перенес 27-летний вратарь аргентинского «Депортиво Мадрин» Ньевас. Его привели в сознание с помощью дефибриллятора
Вратарь аргентинского клуба Ньевас перенес остановку сердца во время тренировки.
Вратарь аргентинского клуба «Депортиво Мадрин» из второго по силе дивизиона Маурисио Ньевас перенес остановку сердца во время тренировки.
Благодаря действиям медперсонала, реанимационным мероприятиям и работе дефибриллятора 27-летний голкипер пришел в сознание и был срочно доставлен в городскую больницу.
Первые клинические исследования не выявили отклонений. Ньевас продолжит находиться под наблюдением в отделении интенсивной терапии, прогноз остается неопределенным.
Маурисио выступает за «Депортиво Мадрин» с 2019 года.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4766 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Sports
Источник: TyC Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости