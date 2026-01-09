Тер Стеген согласен уйти в аренду в «Жирону», но не намерен снижать зарплату (Diario Sport)
Тер Стеген согласен уйти в аренду в «Жирону», но не намерен снижать зарплату.
Вратарь «Барселоны» Марк‑Андре тер Стеген согласен перейти на правах аренды в «Жирону», но не готов идти на финансовые уступки, сообщает Diario Sport.
При этом 33‑летний немецкий вратарь не намерен форсировать трансфер и не рассматривает возможность отказа от денег или снижения зарплаты ради трансфера.
«Жирона» на данный момент не может удовлетворить финансовые запросы тер Стегена.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
