Тер Стеген согласен уйти в аренду в «Жирону», но не намерен снижать зарплату (Diario Sport)

Тер Стеген согласен уйти в аренду в «Жирону», но не намерен снижать зарплату.

Вратарь «Барселоны» Марк‑Андре тер Стеген согласен перейти на правах аренды в «Жирону», но не готов идти на финансовые уступки, сообщает Diario Sport.

При этом 33‑летний немецкий вратарь не намерен форсировать трансфер и не рассматривает возможность отказа от денег или снижения зарплаты ради трансфера.

«Жирона » на данный момент не может удовлетворить финансовые запросы тер Стегена.