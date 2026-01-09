Из-за снегопада в Германии перенесены игры «Лейпцига» с «Санкт-Паули» и «Вердера» с «Хоффенхаймом». Ситуация в Гамбурге названа критической
Из-за плохой погоды «Вердер» и «Лейпциг» не смогут завтра провести свои матчи.
Снегопад в Германии повлиял на проведение 16-го тура Бундеслиги.
«Вердер» сообщил, что в результате диалога между Немецкой футбольной лигой, клубами и местными властями его матч с «Хоффенхаймом», назначенный на 10 января, перенесен. Стадион «Везерштадион» обледенел и занесен снегом, а прогноз погоды улучшения не обещает, из-за чего клуб не может обеспечить безопасное использование аварийных выходов. Также в качестве причины указаны нарушения в работе бременского общественного транспорта.
Не сможет провести свою игру и «Лейпциг» – он должен был завтра встретиться с «Санкт-Паули» на «Миллернторе». Основания схожие: обилие снега и льда, «критическая ситуация в Гамбурге».
