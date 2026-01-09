«У «Зенита» ни одного трофея в год столетия – это плохо. Но это не провал. Если бы шли восьмыми, можно было бы так сказать». Лепехин о петербуржцах
Лепехин: «Зенит» неудачно провел 2025 год, но это не провал.
Бывший футболист петербургского «Зенита» Константин Лепехин оценил результаты команды как неудовлетворительные по итогам 2025 года.
«Зенит» неудачно провел 2025 год. Нет ни одного трофея. И это, как я понимаю, в год столетия клуба. И в таких условиях юбилея не взять ни одного трофея – это действительно плохо. Неудовлетворительный результат по итогам календарного года.
Но о провале здесь говорить не стоит. Провал – это уже немного другое. Провальным год можно было бы назвать, если бы «Зенит» шел на пятом, шестом или восьмом месте. Тогда да, такая оценка была бы более объективной. И то, с натяжкой», – сказал Лепехин.
В 2025 году «Зенит» не взял ни одного трофея. Победителем Мир РПЛ стал «Краснодар», а обладателем Кубка и Суперкубка – ЦСКА.
