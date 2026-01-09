«У «Зенита» ни одного трофея в год столетия – это плохо. Но это не провал. Если бы шли восьмыми, можно было бы так сказать». Лепехин о петербуржцах

Лепехин: «Зенит» неудачно провел 2025 год, но это не провал.

Бывший футболист петербургского «Зенита » Константин Лепехин оценил результаты команды как неудовлетворительные по итогам 2025 года.

«Зенит» неудачно провел 2025 год. Нет ни одного трофея. И это, как я понимаю, в год столетия клуба. И в таких условиях юбилея не взять ни одного трофея – это действительно плохо. Неудовлетворительный результат по итогам календарного года.

Но о провале здесь говорить не стоит. Провал – это уже немного другое. Провальным год можно было бы назвать, если бы «Зенит» шел на пятом, шестом или восьмом месте. Тогда да, такая оценка была бы более объективной. И то, с натяжкой», – сказал Лепехин.

В 2025 году «Зенит» не взял ни одного трофея. Победителем Мир РПЛ стал «Краснодар», а обладателем Кубка и Суперкубка – ЦСКА.