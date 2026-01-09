Сборная Нигерии отказалась тренироваться и играть с Алжиром в 1/4 финала Кубка Африки из-за задержки премий. Министр финансов пообещала, что скоро игрокам и тренерам заплатят

Сборная Нигерии получит премиальные, из-за отсутствия которых не хотела играть.

Министр финансов Нигерии Дорис Узока-Аните сообщила, что скоро футболисты и тренеры сборной Нигерии получат причитающиеся им бонусы.

The Athletic передает, что членам команды не выплатили премиальные за Кубок Африки , а потому она отказалась тренироваться и ехать на четвертьфинальную игру против Алжира , которая должна состояться в субботу.

Представитель Минфина заявила, что проблема почти решена, а задержка была связана с «обработкой операций в иностранной валюте».

«Федеральное правительство и Центральный банк Нигерии (CBN) успешно оптимизировали процесс обработки иностранной валюты, чтобы наши игроки получили вознаграждение без дальнейших задержек.

В дальнейшем процесс будет полностью упрощен для обеспечения более быстрых и предсказуемых выплат в соответствии с международными лучшими практиками.

Мы остаемся полностью сосредоточенными на поддержке благополучия команды, чтобы она сохраняла невероятную форму в плей-офф. Мы движемся вперед с одной целью: привезти трофей домой!» – написала вчера Узока-Аните, отметив, что деньги начнут поступать в течение суток.