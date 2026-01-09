  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Майкл Оуэн: «Сейчас дефицит центрфорвардов, и мне жаль Артету: он ищет по всему свету, денег много – а какие есть варианты? Игроки вроде Дьокереша забивают десятки голов в Португалии, а в АПЛ...»
33

Майкл Оуэн: «Сейчас дефицит центрфорвардов, и мне жаль Артету: он ищет по всему свету, денег много – а какие есть варианты? Игроки вроде Дьокереша забивают десятки голов в Португалии, а в АПЛ...»

Майкл Оуэн: жаль Артету – денег много, а найти форварда тяжело.

Майкл Оуэн сочувствует проблемам Микеля Артеты с нападающими.

«Найти нападающих непросто. Посмотрите на Премьер-лигу и трансферы последних сезонов. Шешко – ладно, забил пару вчера [в вороа «Бернли»], но он не сразу рванул с места в карьер. Дьокереш – тоже нет. Команды Премьер-лиги привозят лучших игроков со всего мира, и мало кто из них сразу зажигает.

Сейчас в мировом футболе дефицит центральных нападающих. Игроки вроде Дьокереша забивают десятки и десятки голов за сезон в Португалии, а привозишь в Премьер-лигу – и это совсем другая история. Подходящих игроков мало.

Мне даже жаль Микеля Артету в каком-то смысле: он понимает проблему, ищет по всему свету, у него огромный трансферный бюджет – а какие есть варианты? Их не так много, и это видно невооруженным глазом. Сейчас эту позицию очень трудно закрыть.

Как мы все знаем, «Арсенал» играет так здорово, что пока эта брешь прикрыта, но я не уверен, что Дьокереш – это долгосрочное решение проблемы», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» Premier League Productions.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4755 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
logoВиктор Дьокереш
logoМикель Артета
logoМайкл Оуэн
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoвысшая лига Португалия
logoСпортинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Оуэн о Дьокереше: «Не хватает класса для важных матчей. Он может быть хорош против «Бернли», когда не получает отпора, но если бы завтра был финал ЛЧ, то вряд ли он вышел бы в старте»
9 января, 16:23
Артета о Дьокереше против «Ливерпуля»: «Иногда он был в отличной позиции, но мяч не доходил. «Арсеналу» нужно прибавлять»
9 января, 07:57
Морган про ничью «Арсенала»: «Плохая и странно вялая игра. Беспокоюсь за Дьокереша – он не выглядит способным забивать. Не понравилось, что сделал Мартинелли»
9 января, 02:45
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
3 минуты назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
13 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
23 минуты назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
29 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
33 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
50 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
сегодня, 16:26Live
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
57 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
13 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
22 минуты назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
26 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
33 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
37 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
57 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
57 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06