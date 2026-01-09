Майкл Оуэн: «Сейчас дефицит центрфорвардов, и мне жаль Артету: он ищет по всему свету, денег много – а какие есть варианты? Игроки вроде Дьокереша забивают десятки голов в Португалии, а в АПЛ...»
Майкл Оуэн сочувствует проблемам Микеля Артеты с нападающими.
«Найти нападающих непросто. Посмотрите на Премьер-лигу и трансферы последних сезонов. Шешко – ладно, забил пару вчера [в вороа «Бернли»], но он не сразу рванул с места в карьер. Дьокереш – тоже нет. Команды Премьер-лиги привозят лучших игроков со всего мира, и мало кто из них сразу зажигает.
Сейчас в мировом футболе дефицит центральных нападающих. Игроки вроде Дьокереша забивают десятки и десятки голов за сезон в Португалии, а привозишь в Премьер-лигу – и это совсем другая история. Подходящих игроков мало.
Мне даже жаль Микеля Артету в каком-то смысле: он понимает проблему, ищет по всему свету, у него огромный трансферный бюджет – а какие есть варианты? Их не так много, и это видно невооруженным глазом. Сейчас эту позицию очень трудно закрыть.
Как мы все знаем, «Арсенал» играет так здорово, что пока эта брешь прикрыта, но я не уверен, что Дьокереш – это долгосрочное решение проблемы», – сказал экс-форвард «Ливерпуля» Premier League Productions.