Де Дзерби о проигрыше «ПСЖ» по пенальти в Суперкубке: «Я никогда не плакал после поражений, а сегодня расплакался. «Марсель» заслуживал победить лучшую команду Европы»

Де Дзерби о проигрыше «Марселя» «ПСЖ»: до этого дня не плакал из-за поражений.

Роберто Де Дзерби сильно расстроился из-за поражения от «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.

«Марсель» выигрывал до 95-й минуты, но в итоге уступил (2:2, 1:4 по пенальти).

«Я никогда не плакал после поражений, а сегодня я расплакался, вернувшись в раздевалку.

Мы провели особую подготовку к лучшей команде Европы, и «Марсель» заслуживал победить», – сказал главный тренер «Олимпика».

Шевалье и Рамуш вырвали для «ПСЖ» Суперкубок Франции: кипер сделал полнормы Сафонова!

«Марсель» не выигрывает трофеев с 2012 года. Клуб проиграл «ПСЖ» по пенальти в матче за Суперкубок Франции
8 января, 20:14
«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в 12-й раз за последние 13 лет и в 14-й в истории. Парижане опережают «Лион» на 6 трофеев
8 января, 20:10
🏆 «ПСЖ» взял Суперкубок Франции, обыграв «Марсель» по пенальти. Рамуш забил на 95-й минуте, Шевалье отбил два удара в серии
8 января, 20:04
