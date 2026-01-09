Де Дзерби о проигрыше «ПСЖ» по пенальти в Суперкубке: «Я никогда не плакал после поражений, а сегодня расплакался. «Марсель» заслуживал победить лучшую команду Европы»
Де Дзерби о проигрыше «Марселя» «ПСЖ»: до этого дня не плакал из-за поражений.
Роберто Де Дзерби сильно расстроился из-за поражения от «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции.
«Марсель» выигрывал до 95-й минуты, но в итоге уступил (2:2, 1:4 по пенальти).
«Я никогда не плакал после поражений, а сегодня я расплакался, вернувшись в раздевалку.
Мы провели особую подготовку к лучшей команде Европы, и «Марсель» заслуживал победить», – сказал главный тренер «Олимпика».
Шевалье и Рамуш вырвали для «ПСЖ» Суперкубок Франции: кипер сделал полнормы Сафонова!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Associated Press
