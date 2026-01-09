  • Спортс
Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. У вингера «Барсы» два гола в 4 матчах месяца

Ламин Ямаль получил награду игроку месяца в чемпионате Испании.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре.

В прошлом месяце каталонцы победили в четырех матчах чемпионата Испании, обыграв «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Осасуну» (2:0) и «Вильярреал» (2:0). Ламин забил два гола в этих играх.

В прошлом месяце награду тоже получил Ямаль. В октябре и сентябре игроком месяца признавался форвард «Реала» Килиан Мбаппе.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4746 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
