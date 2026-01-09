Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре. У вингера «Барсы» два гола в 4 матчах месяца
Ламин Ямаль получил награду игроку месяца в чемпионате Испании.
Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль признан лучшим игроком Ла Лиги в декабре.
В прошлом месяце каталонцы победили в четырех матчах чемпионата Испании, обыграв «Атлетико» (3:1), «Бетис» (5:3), «Осасуну» (2:0) и «Вильярреал» (2:0). Ламин забил два гола в этих играх.
В прошлом месяце награду тоже получил Ямаль. В октябре и сентябре игроком месяца признавался форвард «Реала» Килиан Мбаппе.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Ла Лиги в X
