«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения

«Жирона» связалась с «Барсой» насчет аренды тер Стегена.

Будущее Марка-Андре тер Стегена остается неопределенным.

Немецкий вратарь понимает, что вряд ли сможет играть за «Барселону» до конца сезона, если только Жоан Гарсия не получит травму. Он также знает, что ему нужна игровая практика, чтобы поехать на ЧМ-2026.

Интерес к тер Стегену проявила «Жирона », которая уже связалась с «Барсой», сообщает Marca. Главным препятствием остается большая зарплата вратаря. «Барселона » уже заявила, что готова покрыть значительную часть заработной платы.

Однако сам тер Стеген пока не принял решения. Если немец скажет, что хочет уйти, «Барселона» начнет официальные переговоры с «Жироной». Пока это единственный клуб, четко заявивший о желании арендовать вратаря.