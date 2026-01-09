  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения
13

«Жирона» заинтересована в аренде тер Стегена, «Барса» готова покрыть значительную часть зарплаты вратаря. Марк-Андре пока не принял решения

«Жирона» связалась с «Барсой» насчет аренды тер Стегена.

Будущее Марка-Андре тер Стегена остается неопределенным.

Немецкий вратарь понимает, что вряд ли сможет играть за «Барселону» до конца сезона, если только Жоан Гарсия не получит травму. Он также знает, что ему нужна игровая практика, чтобы поехать на ЧМ-2026.

Интерес к тер Стегену проявила «Жирона», которая уже связалась с «Барсой», сообщает Marca. Главным препятствием остается большая зарплата вратаря. «Барселона» уже заявила, что готова покрыть значительную часть заработной платы.

Однако сам тер Стеген пока не принял решения. Если немец скажет, что хочет уйти, «Барселона» начнет официальные переговоры с «Жироной». Пока это единственный клуб, четко заявивший о желании арендовать вратаря.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4744 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовано: Sports
Источник: Marca
logoМарк-Андре тер Стеген
logoЖирона
logoЛа Лига
logoБарселона
возможные трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деку о травме тер Стегена: «У него было неприятное ощущение в колене, но он в порядке. Нет ничего серьезного, Марк – футболист «Барселоны»
8 января, 03:30
Тер Стеген получил травму на тренировке «Барселоны». Вратарь не сыграет в Суперкубке Испании
6 января, 22:14
Салинас о Гарсии: «Барса» получила рождественский подарок летом, подписав Жоана. Тер Стегену его не вытеснить, де ла Фуэнте обязан вызвать лучшего вратаря Ла Лиги в сборную»
5 января, 13:16
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
3 минуты назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
13 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
23 минуты назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
29 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
33 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
50 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
сегодня, 16:26Live
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
57 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
12 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
22 минуты назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
26 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
33 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
37 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
57 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
57 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06