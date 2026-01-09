В отеле, где отравились дети из академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»

Родители отравившихся в Сочи футболистов: мы в панике, а власти бездействуют.

Родители отравившихся в Сочи футболистов выразили недовольство реакцией властей на ситуацию.

Ранее сообщалось , что после приема пищи в сочинском отеле «Лоо-Арена» плохо себя почувствовали хавбек «Спартака» Роман Зобнин и игроки его академии.

74.ru передает, что туда же 6 января на сборы приехала группа из 80 учащихся челябинской областной спортивной школы по футболу. Вскоре у многих детей появились симптомы кишечной инфекции.

«Более 80 юных футболистов оказались в очаге опасной кишечной инфекции. Несмотря на массовое заболевание и подтвержденный диагноз «норовирус», экстренные меры по спасению детей не принимаются. Родители и тренеры в панике, а власти бездействуют. Каждый день плюс 5-10 заболевших. На данный момент около половины детей болеют. Все дети (и здоровые, и заболевшие) живут в одном здании, что гарантирует новые заражения».

В отеле давать комментарии насчет сложившейся ситуации отказались.

В челябинском Министерстве по физической культуре, спорту и туризму подтвердили выявление инфекции у учащихся школы: «У нескольких воспитанников на сборах в Лоо действительно наблюдалось недомогание. В настоящее время состояние детей нормализовалось, угрозы здоровью нет. На протяжении учебно-тренировочных мероприятий с юными спортсменами находится врач школы, который контролирует самочувствие каждого спортсмена. Тренировочный процесс продолжается в штатном режиме».

«Сочи онлайн» сообщает , что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в ведомстве.

У отравившихся Зобнина, игроков академии хавбека «Спартака» и регбистов предполагают острый гастроэнтерит. Роспотребнадзор проводит проверку, массовое заражение исключено