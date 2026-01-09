  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В отеле, где отравились дети из академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»
51

В отеле, где отравились дети из академии Зобнина, заболели и учащиеся челябинской футбольной школы: «Более 80 юных игроков оказались в очаге кишечной инфекции, а власти бездействуют»

Родители отравившихся в Сочи футболистов: мы в панике, а власти бездействуют.

Родители отравившихся в Сочи футболистов выразили недовольство реакцией властей на ситуацию.

Ранее сообщалось, что после приема пищи в сочинском отеле «Лоо-Арена» плохо себя почувствовали хавбек «Спартака» Роман Зобнин и игроки его академии.

74.ru передает, что туда же 6 января на сборы приехала группа из 80 учащихся челябинской областной спортивной школы по футболу. Вскоре у многих детей появились симптомы кишечной инфекции.

«Более 80 юных футболистов оказались в очаге опасной кишечной инфекции. Несмотря на массовое заболевание и подтвержденный диагноз «норовирус», экстренные меры по спасению детей не принимаются. Родители и тренеры в панике, а власти бездействуют. Каждый день плюс 5-10 заболевших. На данный момент около половины детей болеют. Все дети (и здоровые, и заболевшие) живут в одном здании, что гарантирует новые заражения».

В отеле давать комментарии насчет сложившейся ситуации отказались.

В челябинском Министерстве по физической культуре, спорту и туризму подтвердили выявление инфекции у учащихся школы: «У нескольких воспитанников на сборах в Лоо действительно наблюдалось недомогание. В настоящее время состояние детей нормализовалось, угрозы здоровью нет. На протяжении учебно-тренировочных мероприятий с юными спортсменами находится врач школы, который контролирует самочувствие каждого спортсмена. Тренировочный процесс продолжается в штатном режиме».

«Сочи онлайн» сообщает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в ведомстве.

У отравившихся Зобнина, игроков академии хавбека «Спартака» и регбистов предполагают острый гастроэнтерит. Роспотребнадзор проводит проверку, массовое заражение исключено

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4743 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 74.ru
logoРоман Зобнин
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
происшествия
детский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
2 минуты назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
12 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
22 минуты назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
28 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
32 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
49 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
сегодня, 16:26Live
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
56 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
56 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
12 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
21 минуту назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
25 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
32 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
36 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
56 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
56 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06