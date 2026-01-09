  • Спортс
Лалас о непопадании Венесуэлы на ЧМ в США: «У нее есть заботы поважнее. Желаю, чтобы все стало лучше как на поле, так и за его пределами»

Алекси Лалас: у Венесуэлы есть заботы поважнее непопадания на ЧМ.

Алекси Лалас считает, что после вмешательства США в дела Венесуэлы жизнь футболистов национальной команды может стать лучше.

Один из пользователей соцсети Х написал: «Рад за Венесуэлу, но жаль, что она не сыграет на ЧМ в этом году».

Бывший защитник сборной Соединенных Штатов Америки отреагировал: «Ага, но у Венесуэлы есть заботы поважнее. К тому же у КОНМЕБОЛ 10 команд, из которых 6 выходят напрямую, а одна попадает в плей-офф, и если до 70% конфедерации отбирается на ЧМ, а ты нет, то у тебя проблемы. Желаю Красному вину (прозвище сборной Венесуэлы – Спортс”), чтобы в будущем все стало лучше – как на поле, так и за его пределами».

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Алекси Лаласа
Алекси Лалас
logoЧМ-2026
logoСборная Венесуэлы по футболу
logoСборная США по футболу
Политика
