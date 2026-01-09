  • Спортс
  Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
Андре Кюри, агент полузащитника Жерсона, назвал причины ухода игрока из «Зенита».

«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро», – сказал Кюри.

В этом сезоне Жерсон провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.

