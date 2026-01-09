Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
Агент Жерсона об уходе из «Зенита»: он хочет попасть в заявку Бразилии на ЧМ.
Андре Кюри, агент полузащитника Жерсона, назвал причины ухода игрока из «Зенита».
«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро», – сказал Кюри.
В этом сезоне Жерсон провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4738 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости