Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»

Агент Жерсона об уходе из «Зенита»: он хочет попасть в заявку Бразилии на ЧМ.

Андре Кюри, агент полузащитника Жерсона , назвал причины ухода игрока из «Зенита ».

«Он принял решение вернуться в чемпионат Бразилии, потому что хочет попытаться попасть в заявку национальной сборной на предстоящий чемпионат мира и выиграть титулы с «Крузейро », – сказал Кюри.

В этом сезоне Жерсон провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.