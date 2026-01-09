  • Спортс
Семин о Патриарших прудах: «Очень красивый район. Хорошие модные кафешки, молодежь интересная, радостная. Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними»

Юрий Семин: Патриаршие – очень красивый район, молодежь здесь интересная.

Юрий Семин объяснил, почему встретился с журналистом на Патриарших прудах.

– Почему Патриаршие?

– Это исторический, очень красивый район. Здесь сохранены и отреставрированы старые постройки. Хорошие модные кафешки, готовят великолепно. Ну и живу я тут недалеко. Молодежь здесь интересная, радостная. Гуляют, получают удовольствие. Поэтому мне это местечко нравится.

– Не слишком пафосно здесь?

– Смотря в какой компании находишься. Я, например, сам по себе прихожу сюда. Иной раз с друзьями встретимся.

Если видишь кого-то на понтах, не общайся с ними. Я сейчас в том возрасте, когда подпускаю к себе тех, с кем просто приятно.

Вообще, я старался так всегда по жизни. Есть старые друзья, есть молодые ребята – с ними в теннис играем. А я сейчас хочу освоить падел, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

